«Сейчас многое будет зависеть от единства оппозиции, а она сегодня едина, как никогда» — грузинский политолог об отставке Гахария

Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге объявил о своем решении уйти в отставку. Глава правительства принял решение на фоне политического кризиса в стране.

«Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране. Так как я уверен, что поляризация и противостояние между нами – самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и кризиса любого вида», — заявил Гахария.

При этом премьер подчеркнул, что причиной отставки стали и разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении Ники Мелия в заключение.

Внутриполитический кризис в Грузии давно уже привычное дело. Однако он обострился после парламентских выборов 2020 года, когда большинство оппозиции отказалось от своих мандатов, потому что власть тотально сфальсифицировала выборы, по мнению оппозиции. После этого власти, по сути, пришлось сформировать почти однопартийный парламент. Но сегодня произошло то, что, по мнению многих аналитиков, должно было произойти давно. В интервью # грузинский политолог Егор Куроптев, рассказал о том, что происходит в Грузии, и как это будет сказывать на отношениях с Азербайджаном.

— Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня подал в отставку. Вы не раз говорили о том, что Гахария — особенный человек в команде Иванишвили. Что происходит в Грузии? Какие внутриполитические процессы там сейчас развиваются?

— Особенностью Георгия Гахария в команде Иванишвили была то, что у него была своя команда, своя группа и своя часть в правящей партии. Его команда, не публично, не соглашалась с решениями другого силового блока Иванишвили, СГБ и его начальства Ираклия Кабахидзе, и прочих сторонников власти. Вчера был объявлен приговор лидеру самой большой оппозиционной партии Ники Мелия, и вся оппозиция приехала в его офис, чтобы его поддержать и защитить. Когда говорим вся оппозиция, нужно понимать, что это как минимум полстраны, те, кто считают, что этот арест незаконный, и Грузия под властью Иванишвили и его правительства идет к тотальной диктатуре.

Сегодня мы ожидали силовой захват главной оппозиционной партии, арест главы оппозиционной партии, Ники Мелия, и в таком случае Георгий Гахария принял единственное верное решение, которое должен был принять 20 июня 2019 года, уйдя с поста главы МВД. Тогда, когда был митинг Гаврилова, когда российский коммунист сидел в кресле председателя парламента Грузии, Гахария, будучи министром, взял на себя ответственность за насильственный разгон митинга, где были жертвы, и таким образом стал премьер-министром. Хотя он сам лично был против разгона протестующих.

В результате он стал премьер-министром, и больше чем за год работы, так и не смог найти баланс или, скажем, согласия с более радикальной частью правящей партии. Сейчас на фоне, когда должно было произойти очередное насилие против всех оппозиционных лидеров, а уже выдвигались колонны спецназа штурмовать здание оппозиционной партии, Гахария вышел и объявил об отставке, чтобы предотвратить насилие. Поэтому это был единственный верный шаг. Сейчас в Грузии очень сильна поляризация, и арест лидера оппозиционной партии привел бы непредсказуемым последствиям, усилению напряженности в Грузии, дестабилизации в стране.

— А что дальше? Как будет развиваться данная ситуация?

— Сейчас мы ждем, что будет дальше. Тут могут быть разные варианты, возможно, будет усиление радикальной части власти, что означает силовой захват и насильственные действия. Однако мы видим, как посольство США, в отличие от выборов 2020 года, сейчас выступило очень жестко и потребовало приостановить насилие. Это публичная дипломатичная часть, Госдеп США сейчас борется за то, чтобы в Грузии сохранилось демократическое движение, в которое и ЕС, и США вложили очень много денег, ресурсов и нервов.

Поэтому они попытаются сделать все, чтобы не было никакой радикализации, заставят всех сесть за стол переговоров, скорее всего, будут объявлены досрочные выборы в Грузии. Есть еще второй вариант, по примеру Георгия Гахария, часть депутатов правящей партии тоже может подать в отставку. Скоро мы узнаем, как все будет развиваться.

Лидер правящей партии Иракли Кабахидзе заявил о том, что они будут формировать новое правительство, и все равно арестуют Нику Мелия когда-нибудь. Сейчас многое будет зависеть от единства оппозиции, а она сегодня едина, как никогда, от позиции международного сообщества, а оно тоже сейчас есть, и посол Литвы уже приехал в офис оппозиционной партии и выразил свою солидарность. Поэтому я думаю, что в ближайшее время у «Грузинской мечты» будут очень большие проблемы, которые возможно закончатся тем, что она уйдет в оппозицию.

— Как на все это сейчас реагирует Иванишвили? Не боится ли он, что после прихода к власти оппозиции против него будут выдвинуты определенные иски?

— Иванишвили принял самое верное решение, которое он мог принять. После последних выборов, он просто испарился, уехал в свое село на свои виллы. Уйдя от ответственности за происходящее после выборов. Поэтому если правящая партия уйдет в оппозицию, то это уже не зависит от Иванишвили, это зависит от того насколько единым локомотивом будет двигаться оппозиция и международное сообщество.

На сегодня пока можно сказать, что это единство есть. Напомню, что сейчас в Вашингтоне сидит не Трамп, а Байден. Команда Байдена очень хорошо знает все про Грузию, поэтому никто не даст сделать из Грузии полигон радикальных действий, даже если остатки правящей партии захотят пойти по радикальному сценарию, то их просто остановят.

— Как вся эта ситуация будет сказываться на геополитической ситуации в регионе Южного Кавказа? Как это будет влиять на отношения Грузии и Азербайджана, Грузии и Турции? Какие есть риски для отношений между этими странами?

— Для региона Южного Кавказа или того же самого Черноморского региона, очень важно, чтобы ситуация стабилизировалась, а это возможно, если будут назначены досрочные выборы, чего требует вся оппозиции. Либо же, чтобы в парламенте было сформировано коалиционное правительство. Для региональных взаимоотношений этот результат будет идеальным, гораздо лучше, чем было последние 8-9 лет.

Мы понимаем, что оппозиция – это партия Михеила Саакашвили «Единое национальное движение», какие отношения были у Миши с Азербайджаном и Турцией все знают – они были очень теплыми. Я не говорю, что придет к власти именно Миша Саакашвили, я думаю, что в случае победы на досрочных выборах, будет сформировано коалиционное правительство, не нужно, чтобы власть была у каких-то миссий и царей.

В любом случае, кто бы ни пришел, это будут профессионалы, это будут люди, которые построили Грузию, были активными участниками всех региональных транснациональных проектов, включая инфраструктурные проекты Грузия – Турция — Азербайджан. Так что это будет только на пользу нашим странами. Для Баку и Анкары важно, чтобы в Грузии была стабильность, а ее можно добиться, только если будут досрочные выборы и доверие общества к власти. Поэтому я думаю, что при новых властях, отношения между странами улучшатся.

Я напомню, что был и до сих пор есть скандал вокруг грузинской компании «Caucasus», приобретенной азербайджанской кампанией NEQSOL полтора года назад. Нынешние власти заблокировали очень важный большой digital проект, который мог сделать цифровыми хабами Баку и Тбилиси между Европой и Азией. Нынешнее грузинское правительство этот проект блокирует и пытается у Азербайджана отнять этот кабель «Caucasus». Я уверен, что если правительство сменится, или если оно будет коалиционным, то этот проект будет разблокирован, и все проблемы в отношениях, включая Давид Гореджи ( Кешикчидаг) будут урегулированы на дружеской и выгодной всем сторонам основе.