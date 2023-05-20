Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Как сообщает #, экзамен начнется в 11:00. В 10:45 завершится режим пропуска, и прибывшие после этого абитуриенты не будут допущены в здание экзамена.

Абитуриентам следует иметь при себе нижеуказанные документы:

— Пропускной экзаменационный лист;

— Оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) граждане Азербайджанской Республики (в том числе абитуриенты, не достигшие 16-летнего возраста) — удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства-удостоверения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженцев, и члены их семей-удостоверения беженцев;

— Участникам, не имеющим фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, выдается справка образовательного учреждения с прикрепленными фотографиями (на справку наклеивается фотография абитуриента размером 3х4 см, а фотография заверяется печатью).