Во Франции в воскресенье, 20 июня, начинается первый тур выборов в Региональные советы (парламенты) и органы местного самоуправления. Они традиционно считаются генеральной репетицией перед президентскими выборами, запланированными на апрель 2022 года, и «лакмусовой бумажкой» для определения настроений избирателей в стране.

Многие эксперты полагают, что региональные выборы 2021 года помогут определить, насколько сильны позиции крайне правой партии «Национальное объединение» (бывшее название: «Национальный фронт») под руководством Марин Ле Пен. Ожидается, что именно она станет основным конкурентом действующего президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах главы государства в 2022 году.

Во Франции региональные парламенты играют важную роль в таких областях, как культура, социальный сектор, общественный транспорт, образование и стимулирование экономики. Членов Региональных советов изберут во всех 13 регионах страны путем прямого всеобщего голосования на основе пропорционального представительства по спискам. (DW)