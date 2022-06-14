Сегодня в общеобразовательных учреждениях будет проведено мероприятие «Последний звонок».

Как сообщает АПА, мероприятие «Последний звонок» будет организовано на дворовой территории общеобразовательных учреждений, и в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений, не имеющих дворовой территории.

В мероприятии «Последний звонок» могут принять участие представители родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций и общественности. Будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся во время проведения мероприятия.

Отметим, что в 2021-2022 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны окончат 133 422 человека, XI классы-91 188 человек. Из выпускников IX класса 61 400 — девочки, 72 022 — мальчики, из выпускников XI класса 42 005 — девочки, 49 183 — мальчики.

В 2021-2022 учебном году 5896 дошкольных групп общеобразовательных школ республики окончили 100 529 детей.