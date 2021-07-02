Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоится заседание суда по уголовному делу над членами армянской террористической группировки Ованесяном Хайказом Корюновичем, Манукяном Вараздатом Амушавановичем, Степаняном Давидом Степановичем, Тосуняном Леваном Ашотовичем, Багдасаряном Артуром Эдуардовичем, Авакяном Серопом Суреновичем, Арутюняном Вараздатом Сережевичем, Манукяном Жорой Ваноевичем, Герабяном Грайром Грачовичем, Госпаряном Нареком Агаовичем, Курегяном Григором Гагиковичем, Геворкяном Ашотом Артаковичем, Аграманяном Мартином Мушеговичем.

В ходе процесса под председательством судьи Эльдара Исмайлова ожидается оглашение обвинительного заключения и допрос обвиняемых.

Отметим, что в результате проведенного расследования выяснилось, что группа лиц, состоящих из граждан Республики Армения, создала незаконные вооруженные формирования. 26-27 ноября 2020 года они в составе организованной группы незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики и совершили взрывы, пожары и другие террористические действия.