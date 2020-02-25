Сегодня в Азербайджане отмечается «Су Чершенбеси»

Сегодня в Азербайджане отмечают «Су Чершенбеси» — первый предпраздничный вторник в преддверии Новруз байрамы. Раньше с утра, сразу после пробуждения, люди шли к рекам и родникам, пили воду, умывались и обливали друг друга. Именно этим утром вода очищалась и обновлялась, и всякий прикоснувшийся к ней ждал скорейшего исполнения всех своих желаний.

Новрузу предшествуют четыре вторника, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Называются они «Су чершенбеси» (вторник воды), «Од чершенбеси» (вторник огня), «Йел чершенбеси» (вторник ветра) и «Торпаг чершенбеси» (вторник земли).

В первый вторник – «Су чершенбеси» на столе обязательно должна быть вода. Если на стол вылилась вода, это считается хорошей приметой, которая означает, что год принесет изобилие и богатство.

В этот день нельзя переходить через текущую воду, что может принести неудачу.

В Азербайджане 3 марта отметят «Од чершенбеси», 10 – «Йел чершенбеси». «Торпаг чершенбеси» придется на 17 марта.

Отметим, что в этом году весна вступит в Азербайджане в свои права 20 марта в 07:49:36.

Напомним, что в этом году Новруз байрамы придется на 20, 21, 22, 23 и 24 марта. С учетом того, что в 2020 году 21 и 22 марта приходятся на воскресные дни, согласно Трудовому кодексу, 25, 26 марта также будут нерабочими.

Таким образом, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта — праздничные дни.