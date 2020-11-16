Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения

17 ноября 1988 года впервые прозвучал единый свободный голос азербайджанского народа, способного отстаивать свои интересы, бороться за свою независимость, и территориальную целостность. Этот день явился поворотным моментом на пути к возрождению национального самосознания.

С самого начала 1988 года началась открытая агрессия Армении против Азербайджана. При явном попустительстве тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева, при поддержке и прямом указании правительства Армении, началось массовое изгнание более чем 200 тыс. азербайджанцев, проживавших на территории Армении.

17 ноября 1988 года на площади Ленина (ныне — площадь Свободы) в Баку начались первые массовые митинги протеста против политики центральных властей Советского Союза. Демонстранты были обеспокоены начавшимся нагорно-карабахским конфликтом и притоком беженцев, впервые прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава СССР. 22 ноября в Баку был введён комендантский час, также были стянуты большие силы советских войск. В ночь с 4 на 5 декабря митингующие были разогнаны, многие из них (около 400 человек) были впоследствии арестованы. Для азербайджанцев День национального возрождения символизирует начало национально-освободительного движения, в результате которого Азербайджан стал независимым государством.

Это было истинно народное движение, движение единой воли за национальную независимость. В истории Азербайджана эти дни навсегда остались началом национального движения.

С 1992 года день 17 ноября отмечается как День национального возрождения.