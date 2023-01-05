Соединенные Штаты 6 января обнародуют очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут около 50 БМП Bradley, пишет агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

«США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу», — сообщает издание.

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине станет самым крупным, так как обойдется почти $3 миллиарда, пишет Associated Press, ссылаясь на источники американских чиновников.

«Помощь на сумму около $2,85 миллиарда является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину», — сообщает агентство.

Помимо Bradley в новый адресный пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, а также «большое количество» ракет и других боеприпасов. (Газета.Ру)