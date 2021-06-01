Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 1 июня, прибудет с официальным визитом в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, это первый официальный визит Гарибашвили в Турцию после вступления в должность премьер-министра.

На переговорах в рамках визита будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений.

На встречах будут обсуждаться возможные шаги для дальнейшего развития нынешних добрососедских отношений и стратегического партнерства. Кроме того, состоится обмен мнениями о текущих региональных и международных процессах.