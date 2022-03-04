Сегодня ожидается эвакуация из Одессы более ста азербайджанцев.

Об этом сообщил председатель общественной организации «Бирлик» диаспоры азербайджанцев Одессы Ровшан Гулиев.

По его словам, процесс эвакуации продолжается. «Вчера были эвакуированы 170 наших соотечественников. А сегодня для эвакуации более ста азербайджанцев выделены два автобуса», — добавил он.

Р.Гулиев отметил, что вчера в 30 км от города истребители нанесли удары, потерь среди наших соотечественников нет.

Эвакуированные азербайджанцы будут доставлены к границе с Молдовой.