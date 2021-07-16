Сегодня начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акберова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает АПА, на процессе, который пройдет в Бакинском военном суде под председательством председателя суда Габиба Гасанова, будут уточнены анкетные данные обвиняемого и назначено судебное рассмотрение уголовного дела.

Отметим, что расследование, проводимое Генеральной прокуратурой по уголовному делу в отношении Ровшана Акберова, завершено.

Напомним, в Следственном управлении Генпрокуратуры после следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Акберов Ровшан Тельман оглу (1965 г.р.) в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Алиевым Эльчином Федай оглу у кафе «Сикора» (город Киев, ул.Дегтярева, 7) примерно в 4 часа ночи нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался. Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК, ему предъявлено обвинение, и на основании представления Генпрокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.