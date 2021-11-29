Сегодня Саакашвили впервые присутствовал на заседании суда, где слушалось его дело.

Его привезли под усиленной охраной на процесс из военного госпиталя в Гори, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки.

Это было первое публичное выступление Саакашвили после задержания 1 октября.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не признает прокуратуру и грузинскую судебную систему.

«Я здесь не для того, чтобы участвовать в заранее прописанной комедии», — сказал Саакашвили в начале судебного процесса по делу в его отношении, передает Новости-Грузия.

Саакашвили заявил, что люди в Грузии живут очень тяжело, в чем убедился лично, и призвал своих сторонников, добивающихся смены власти, «вместе завершить то, что происходит сейчас».

Свое задержание он назвал «пленением», а себя — «правителем Грузии». «…У меня была возможность пообщаться с людьми до того, как меня взяли в плен, я увидел, что люди очень расстроены, хмурые, люди практически не улыбаются, люди очень несчастны», — сказал экс-президент, риторически спросив грузинский народ, «не скучает ли он по нововведениям и драйву».

«Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стекла, вместо того, чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее…Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в заключение», сказал Саакашвили.

После выступления на процессе с часовой речью, Саакашвили сказал, что не будет присутствовать на продолжении заседания.

«Я покидаю зал по собственному желанию, врачи сказали мне, что я могу присутствовать лишь полтора, два часа», — заявил он. После перерыва судебное заседание продолжилось без Саакашвили.

Дело рассматривается коллегией из трех судей.

Очередное судебное заседание назначено на 23 декабря.