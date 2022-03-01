«Прежде всего, хотелось бы отметить, что ситуация в городе Харькове остается напряженной. Несмотря на это, почетное консульство Азербайджана продолжает свою деятельность».

Об этом сообщили в почетном консульстве Азербайджана в Харькове.

«Сегодня с утра 500 наших соотечественников выехали из Харькова во Львов. Нашим гражданам будет оказана помощь в пересечении украинско-польской границы. Также в результате переговоров почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова с Харьковским управлением Южной железной дороги и Харьковским железнодорожным вокзалом были выделены места для ежедневной эвакуации граждан Азербайджана. Соотечественников, желающих покинуть город Харьков, просят связаться с дежурной частью железнодорожного вокзала и почетным консульством Азербайджанской Республики в Харькове.

Сотрудники консульства следят за азербайджанскими СМИ и социальными сетями и оперативно реагируют на публикуемые здесь обращения. Почетное консульство Азербайджана просит проявить солидарность в этом деле, направлять наших соотечественников в консульство.

Информацию можно получить, позвонив по номерам консульства (+38057) 7000531 (+380) 57 700 05 31, (+380)63 047 05 50 или отправить письмо на адрес [email protected]», — отмечается в сообщении.