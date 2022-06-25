Сегодня День создания Вооруженных сил Азербайджана.

Вооруженные Силы Азербайджана были созданы в Гяндже по решению парламента Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года.

После падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году армия была распущена, и 9 октября 1991 года, согласно решению Верховного Совета были вновь созданы Вооруженные силы.

В настоящее время по боеспособности, а также по материально-технической оснащенности армии, Азербайджан считается самым сильным государством на Южном Кавказе.

В структуру ВС входят Сухопутные Войска, Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны и Военно-морские силы.

Благодаря высокой боеспособности и материально-технической оснащенности Азербайджанская Армия под руководством Президента Азербайджана, Главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила армянские вооруженные силы, удерживавшие азербайджанские территории под оккупацией в течение 30 лет, и освободила Карабах.

Редакция # поздравляет военнослужащих Азербайджаской армии с Днем Вооруженных сил.