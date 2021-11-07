Исполняется год со дня освобождения города Шуша от оккупации.

В результате контрнаступления, начатого азербайджанской армией 27 сентября 2020 года, 8 ноября 2020 года город Шуша был освобожден от оккупации.

Освобождение Шуши — успешная операция Азербайджанской армии, предрешившая исход Отечественной войны. Стремительно продвигаясь вперед, азербайджанские солдаты освобождали родные земли. В середине октября от армянских оккупантов был очищен Гадрут. Затем было освобождено село Чанагчи Ходжалинского района и часть стратегической дороги Шуша-Лачин.

Азербайджанский спецназ 7 ноября двигаясь в направлении города, пробирался сквозь густые леса и овраги, труднодоступные горные перевалы. Взбираясь на скалы группами по 100 человек, наши отважные бойцы вошли в Шушу с нескольких направлений. Завязались рукопашные бои. Несмотря на сопротивление врага, доблестная Азербайджанская армия освободила Шушу 8 ноября.