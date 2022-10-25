Сегодня проходит Общее собрание Национальной Академии Наук Азербайджана.

Как сообщает АПА, на заседании Президиума НАНА, состоявшемся 21 октября 2022 года, были утверждены новый устава НАНА и организационные вопросы.

«На сегодняшнем общем собрании НАНА будет рассмотрен вопрос об избрании нового президента Академии».

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента НАНА, академик Ариф Гашимов.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании также будет принят новый устав академии: «Устав будет представлен в Администрацию Президента для утверждения».

Касаясь вопроса здания Президиума, А.Гашимов добавил, что в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня.