«Сделка века» — путь к войне или миру?

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой «сделки века» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

В соответствии с этим планом, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры.

Для реализации «сделки века» США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

В свою очередь, президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США «сделку века», заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в «мусорную корзину истории».

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения «сделки века».

Данная инициатива Трампа была неоднозначно воспринята в разных столицах и организациях мира.

«Иерусалим не будет отдан Израилю. Этот план не принесет мир, это усилия сделать все так, что дело закончено. План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае неприемлем. Это план сводит на нет все права палестинцев и легализует израильскую оккупацию», — заявил президент Турции Эрдоган журналистам.

Инициатива президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию не соответствует требованиям, которые предъявляет ЕС для решения проблемы. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает ТАСС.

«Мы, конечно, не успели проанализировать целиком весь план, но на первый взгляд можно сказать, что он не соответствует тем требованиям, что предъявляют Швеция и ЕС, исходя из международного права и резолюций ООН как основы для решения проблемы. Далее, устойчивый мир требует, чтобы в переговорах участвовали обе стороны. Необходимо учитывать нужды, как Израиля, так и Палестины», — отметила она в интервью агентству ТТ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после своего визита в США поехал в Москву, чтобы лично рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Сама Россия пока официально ничего не заявляла по этому плану.

Кроме того, «сделка века» по урегулированию ближневосточного израильско-палестинского конфликта, подразумевает также неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим.

Так называемый проект «сделка века» не решает базовые проблемы самого конфликта, а именно аннексию части территорий со стороны Израиля. При этом никак не указывается, как будет решена проблема палестинских беженцев в странах региона.

С другой стороны, если даже допустить, что палестинцы пойдут на эти соглашения и начнут переговоры, кто им гарантирует, что эти переговоры не будут нарушены? Это из серии «ядерная сделка» с Ираном, пришел следующий президент США и разорвал соглашение, потому что это было невыгодно Израилю. Никакие международные институты не смогли удержать президента США. Кто гарантирует, что Израиль и США будут соблюдать эти соглашения в условиях, когда оба государства славятся в мире как главные нарушители международного права?

В комментарии «Зеркало» политолог Зардушт Ализаде сказал, что в реальности никакой сделки нет.

«Одну сторону, а именно Палестину обирают полностью, что такое 50 миллиардов взамен родины? Палестинцы на это не пойдут. Это предвыборный шаг и поддержка Нетаньяху для того, чтобы заручиться поддержкой еврейского лобби и избирателей. Но я не думаю, что евреи будут поддерживать его, потому что они склонны поддержать либеральную часть политического истеблишмента США», — отмечает аналитик.

По его словам, даже если еврейская часть американского общества его не поддержит, это вовсе не означает, что Трамп не будет избран, он пойдет на второй срок.

«Импичмент провалится, Трамп будет переизбран, и дальше будет заниматься своей программой. Что же касается инициативы по примирению по разрешению ближневосточного конфликта, она обречена на неудачу. Выхода в этой ситуации нет» – сказал он.

Ализаде также добавил, что есть не решаемые конфликты, которые длятся столетиями.

«Например, тот же кашмирский конфликт, который длится между Индией и Пакистаном, карабахский конфликт, ближневосточный, эти конфликты не решаются. Возможно, когда-то придет время, и эти конфликты будут решены, но пока настроения еврейского общества и настроения палестинского общества исключают мирное решение конфликта. Либо одна из сторон исчезнет, либо произойдет чудо, наступит прозрение, и стороны придут к компромиссному решению», — резюмировал он.