23-24 апреля 2022 года были проведены выпускные экзамены по среднему (9-летнему) уровню образования. Несмотря на проведение выпускных экзаменов, девятиклассники продолжали ходить в школу, правда, не грызть гранит науки, а повеселиться с одноклассниками, устроить мини-пикник в классе, а также поиграть на телефоне или в мафию. А учителя в это время занимались или своими делами, или же в лучшем случае беседовали с детьми на разные, в том числе и бытовые темы. Одним словом, примерно после 15 мая, когда школьники сдали книги, поход в школу был для них просто развлечением, или же вынужденной явкой, чтобы не получить нагоняй от директора или завуча. И такая картина наблюдалась в большинстве школ Баку.

Почему же так происходит и почему в школах Азербайджана учебный год не стартует 1 сентября, как во многих странах и не заканчивается в конце мая, после чего школьники сдают экзамены? Ведь такой график имел место и в советском Азербайджане, и в независимом. «Это вполне нормально. Выпускные экзамены оценивают уровень знаний, полученных школьником к тому времени», — сказал # эксперт в сфере образования Камран Асадов.

По словам Асадова, такого рода экзамены могут быть проведены в апреле и даже в январе. «На этих экзаменах школьникам не ставят оценки. Они получают только баллы, которые впоследствии находят свое отражение в аттестате», — сказал эксперт.

«Хочу отметить, что проведение ранних выпускных экзаменов было негативно воспринято со стороны общественности. Хотя согласно заявлению Государственного экзаменационного центра, они охватывают только программу, освоенную школьниками», — заявил # другой эксперт по образованию Надир Исрафилов. Н. Исрафилов считает возможным решение данной проблемы. «Думаю, что проблему можно решить переносом начала занятий на 1 сентября. Тогда и учебный год можно будет завершить как раз ко времени проведения выпускных экзаменов», — предложил эксперт

По мнению председателя Общественного совета при Министерстве образования, профессора Шахлара Аскерова, продолжение учебного процесса после проведения выпускных экзаменов является абсурдом. «Такого нет ни в одной стране мира. Это происходит потому, что в Азербайджане руководство учебным процессом не проводится из единого центра», — считает Шахлар Аскеров.

Мы также попытались выяснить мнение Министерства образования.

Однако наши попытки оказались тщетными. Услышав наш вопрос, глава пресс- службы Минобразования Джасарат Валехов попросил отправить ему вопрос по Whatsapp. «В течение дня обязательно Вам отвечу» — пообещал нам Джасарат Валехов. Мы выполнили его просьбу. Однако ответа от него мы так и не дождались.