Во время визита украинских властей в Бучу, журналистам показали вынос пяти тел из подвала одного из домов в городе.

Соответствующее видео обнародовал советник министра внутренних дел Антон Гращенко.

Мужчины были найдены в районе, удерживаемом российскими военными еще несколько дней назад. Вокруг этого места все еще были видны несколько окопов, траншей и позиций для бронетехники, а также остатки пайков российских солдат. Несколько букв «V» — символов российского вторжения — также были нарисованы при въезде на территорию.

Руки убитых были связаны за спиной, у большинства из них было несколько огнестрельных ранений — не только в голову, но и в нижние конечности. Рядом с телами на полу валялось несколько гильз.

Добровольцы извлекли тела и поместили их в мешки для трупов, которые позже увезли.

Один из волонтеров сказал CNN, что сейчас тела находят во многих домах: «Это сотни, а не десятки».

Волонтер и его подразделение показали CNN мешки с трупами по меньшей мере 30 человек, которые были обнаружены в воскресенье, плюс еще девять человек в понедельник, включая пятерых, найденных в подвале. (unian.ru)