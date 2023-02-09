Мужская и женская сборные США по боксу отказались от участия в ближайших чемпионатах мира из-за того, что туда допустят команды из России и Беларуси под национальными флагами. Об этом сообщается на сайте американской Федерации бокса.

В заявлении организации говорится, что Международная федерация бокса «не смогла выполнить заявленную миссию: продвигать, поддерживать и управлять спортивным боксом во всем мире в соответствии с требованиями и духом Олимпийской хартии».

Женский чемпионат мира пройдет в марте в Индии, мужской — в мае в Узбекистане. Боксёры из России и Беларуси были допущены к международным соревнованиям решением Международной федерации в октябре. Организация объяснила это тем, что «политика не должна влиять никакого влияния на спорт».

До этого президентом Международной федерации был переизбран россиянин Умар Кремлёв — он был единственным кандидатом после снятия с голосования голландца Бориса ван дер Фёрста. Переизбрание не было признано федерацией Украины — после этого её членство в международной было приостановлено. (svoboda.org)