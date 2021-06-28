Футболисты сборной Испании в дополнительное время победили команду Хорватии со счетом 5:3 в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Копенгагене.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В составе сборной Испании голы забили Пабло Сарабия (38-я минута), Сесар Аспиликуэта (57) и Ферран Торрес (77). В ворота Унаи Симона мячи отправили Педри (20, автогол), Мирослав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). В дополнительное время отличились Альваро Мората (100) и Микель Оярсабаль (103). Матч стал самым результативным на текущем турнире.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который пройдет позднее сегодня.