Сборная Германии со счетом 1:2 проиграла команде Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в среду на стадионе «Халифа» в Эр-Райяне в присутствии 42 608 зрителей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рицу Доан (75-я минута) и Такума Асано (83). У проигравших отличился Илкай Гюндоган (33, с пенальти). На четвертой добавленной к первому тайму минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) был отменен забитый мяч футболиста сборной Германии Кая Хаверца.

На предматчевой фотографии игроки сборной Германии закрыли руками рты. Пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) сообщила, что это связано с решением Международной федерации футбола (ФИФА) запретить капитанам команд носить повязки OneLove. 21 ноября стало известно, что национальные футбольные федерации Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии и Дании не будут использовать радужные повязки во время матчей чемпионата мира в Катаре. В ФИФА заявили, что капитан команды получит желтую карточку, если наденет такую повязку.

Японские футболисты впервые обыграли сборную Германии. Ранее команды дважды встречались между собой в товарищеских встречах — в 2004 году сильнее оказались немцы (3:0), а в 2006-м была зафиксирована ничья (2:2).

Сборные Германии и Японии выступают в группе E вместе с командами Испании и Коста-Рики, которые проведут свой матч позднее в среду. В следующем туре немцы 27 ноября сыграют с испанцами, японцы в тот же день встретятся с командой Коста-Рики.

Матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Трофей разыграют 32 сборные, разделенные на восемь групп. Команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, выходят в плей-офф. Предыдущий чемпионат мира, который прошел в 2018 году в России, выиграла сборная Франции, рекордсменом по числу побед является команда Бразилии (пять раз). Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.