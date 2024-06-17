Сборная Украины с поражения начала свои выступления на футбольном чемпионате Европы по футболу. В стартовом матче турнира «сине-желтые» не справились с командой Румынии.

Отметим, что подопечные Сергея Реброва очень тяжело начали этот поединок. За весь первый тайм наша национальная команда так ни разу и не попала в створ ворот соперников.

В то время как румыны проделали это дважды, и один из этих прострелов оказался результативным. Капитан номинальных хозяев Николае Станчу, воспользовавшись ошибкой защиты и голкипера украинцев, открыл счет на 30-й минуте матча.

Через десять минут тот же Станчу должен был бы удвоить преимущество Румынии, однако прямой удар с углового полузащитника саудовского Дамака, который упустил Андрей Лунин, пришелся в перекладину.

После этого команды отправились на перерыв, а когда вернулись на поле — ужас на этом для украинцев не закончился. В начале второй половины матча «сине-желтые» пропустили еще дважды.

Сначала мяч в ворота украинцев влетел после дальнего удара Развана Марина. А еще через четыре минуты Денис Дрегуш расстрелял пустые ворота после того, как Александр Зинченко потерял мяч. Таким образом, уже на 57-й минуте матча счет стал разгромным для сборной Украины.

Во время, оставшееся до финального свистка, украинцы пытались забить хотя бы гол престижа, однако сделать этого не смогли.

3:0 — в пользу сборной Румынии. Следующий матч на Евро-2024 украинцы проведут в пятницу, 21 июня, против команды Словакии. (Корреспондент.net)