Сборная Азербайджана продолжает лидировать на шахматной Олимпиаде

Сборная Азербайджана по шахматам продолжает свое выступление на первой в истории онлайн-Олимпиаде.

Сегодня в группе «B», в которой выступает наша команда проходят партии 4-го, 5-го и 6-го туров. После трех вчерашних побед сборная Азербайджана в 4-м туре уступила Украине – 2,5:3,5. Шахрияр Мамедъяров обыграл Василия Иванчука, но поражения Гюнай Мамедзаде и Вугара Асадли не позволили добыть даже ничью.

В 5-м туре азербайджанские шахматисты и шахматистки одолели Словакию – 5:1.

После 5 туров у Азербайджана 8 очков, и мы занимаем 1-е место, опережая Венгрию по дополнительным показателям. Казахстан, Украина и Испания имеют по 7 очков.

В 6-м туре сборная Азербайджана сыграет с казахами.

Напомним, что наша команда выступает в Топ-дивизионе Олимпиады. Тут 40 команд поделены на четыре группы. По три лучшие сборные из каждой десятки выйдут в плей-офф. Победители групп напрямую попадут в четвертьфинал, а сборные, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в 1/8 финала.

По правилам, установленным ФИДЕ, на Олимпиаде в каждой команде должно быть по шесть основных игроков, два из которых обязательно должны быть женского пола. Помимо этого, каждой сборной необходимо заявить шахматиста и шахматистку младше 20 лет.

Основной состав сборной Азербайджана: Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева. Резервисты: Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.

Капитанами назначены Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов.