Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в социальных сетях заявила о том, что получила польское гражданство.

Новый паспорт девушка получила указом президента Польши от 28 июня 2022 года. «Так тяжело об этом молчать больше месяца, но теперь смысла больше нет», — написала спортсменка.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Беларуси и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.