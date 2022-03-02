Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, следует из заявления кредитной организации. Об этом пишет ТАСС.

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», — сообщил банк.

В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

«При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам», — указали в банке.