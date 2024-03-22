Страны Евросоюза приготовились ввести «запретительные тарифы» на зерно из России, поскольку Москва направляет полученные от экспорта средства на войну с Украиной, заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия предложила фактический запрет на поставки зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Беларуси на внутренний рынок ЕС путем установки настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в ЕС экономически невыгодным», — сказал Домбровскис (цитата по ТАСС).

По данным Financial Times, размер пошлины может составить до 95 евро за тонну, что соответствует примерно 50% стоимости пшеницы на европейском рынке (193 евро за тонну по состоянию на 15 марта). Это должно не только ударить по доходам России, но и создать пространство на рынке ЕС для ввоза украинского зерна, считают в Еврокомиссии.

При этом запретительные тарифы не коснутся транзита в третьи страны зерна, семян подсолнечника и производных продуктов. Еврокомиссия подчеркнула, что таким образом ЕС демонстрирует «свою приверженность обеспечению продовольственной безопасности в мире».

Сроки ввода повышенных пошлин пока неизвестны, так как после их одобрения на саммите ЕС потребуется утвердить их в Совете ЕС на уровне министров. Но после этого таможенные тарифы будут введены «немедленно», пообещали в Еврокомиссии.

В 2023 году Россия экспортировала в ЕС 4 млн тонн зерна на сумму 1,3 млрд евро. При этом объем российского экспорта составил 1% от всего зернового рынка ЕС, отмечает FT.