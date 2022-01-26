Сбер занял первое место в Европе по показателю «Сила бренда», согласно новому отчету международной консалтинговой компании Brand Finance.

В рейтинге 2022 года Сбер набрал 92,3 пункта из 100 возможных, получив таким образом наивысший рейтинг ААА+.

«За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3 процентного пункта, несмотря на пандемию коронавируса», — отмечается в комментарии Brand Finance.

Среди мировых брендов Сбер оказался на 6-м месте, а в пятерке лидеров — WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver.

Кроме того, в десятке лидеров значатся Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi. (Газета.Ру)