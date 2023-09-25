Саудовская Аравия выступает против распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

«Мы также подтверждаем необходимость противодействия распространению ядерного оружия на Ближнем Востоке. В связи с этим мы подтверждаем важность полного выполнения резолюции 1995 года о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия», — заявил он на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Министр отметил, что Эр-Рияд «ценит роль агентства в поддержании нейтралитета» и благодарен ему за усилия по нераспространению ядерного оружия.