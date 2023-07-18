Саудовская Аравия и Турция выступают в качестве посредников, стараясь вернуть на родину украинских детей, оказавшихся в России после начала войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом переговоров.

Два источника подтвердили газете, что в них также участвует Роман Абрамович, который в начале войны пытался наладить мирные переговоры между Россией и Украиной, а затем участвовал в подготовке обмена военнопленными.

Контакты осуществляются уже несколько месяцев, но тема эта настолько болезненная, что представители России и Украины отказываются общаться друг с другом. Между тем, в случаях с обменом военнопленными они контактировали напрямую. Человек, участвующий в переговорах о возвращении детей, сказал FT:

«Вопрос очень чувствительный, никто никому не верит. Нужен независимый орган, который соберет данные по всем детям и который будет приемлем для обеих сторон».