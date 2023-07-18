Саудовская Аравия и Турция выступают в качестве посредников, стараясь вернуть на родину украинских детей, оказавшихся в России после начала войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом переговоров.
Два источника подтвердили газете, что в них также участвует Роман Абрамович, который в начале войны пытался наладить мирные переговоры между Россией и Украиной, а затем участвовал в подготовке обмена военнопленными.
Контакты осуществляются уже несколько месяцев, но тема эта настолько болезненная, что представители России и Украины отказываются общаться друг с другом. Между тем, в случаях с обменом военнопленными они контактировали напрямую. Человек, участвующий в переговорах о возвращении детей, сказал FT:
«Вопрос очень чувствительный, никто никому не верит. Нужен независимый орган, который соберет данные по всем детям и который будет приемлем для обеих сторон».
Прямого общения с российской стороной по этому вопросу не ведется, сказала Дарья Герасимчук, уполномоченная по правам ребенка в Украине: «Более того, мы убеждены, что в этом направлении не может быть переговоров, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские, это дети».
Ситуация осложняется тем, что нет точного списка детей, оказавшихся на территории России. В Киеве говорят о депортации почти 20 000 (местоположение более половины удалось установить), обвиняя Москву в геноциде и сознательных действиях по уничтожению у детей украинской идентичности. Международный уголовный суд считает это военным преступлением – именно детский вопрос стал основанием для выдачи им ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Представители Саудовской Аравии поднимали детский вопрос в июне на встрече представителей ряда стран «большой двадцатки» в Копенгагене в рамках более широкой дискуссии о необходимости участия третьих сторон в попытках найти точки соприкосновения между Россией и Украиной, рассказал FT дипломат, знающий о той встрече. По его словам, западные страны дали Эр-Рияду добро на переговоры по детям, а также ряду других вопросов, включая зерновую сделку, безопасность захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и ядерную эскалацию. (moscowtimes.ru)