Саудовская Аравия разрешила израильским самолетам пересекать свое воздушное пространство

Саудовская Аравия согласилась разрешить израильским авиалайнерам пересекать свое воздушное пространство по пути в Объединенные Арабские Эмираты. Это произошло после переговоров между саудовскими официальными лицами и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером, сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Посланники Кушнера и Ближнего Востока Ави Берковиц и Брайан Хук подняли этот вопрос вскоре после того, как прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров. «Мы смогли урегулировать этот вопрос», – сказал чиновник «Рейтер».

Соглашение было заключено всего за несколько часов до того, как во вторник утром был запланирован первый коммерческий рейс Израиля в ОАЭ. Рейс Israir мог быть отменен без согласования пролета.

Прямые рейсы являются частью соглашений по нормализации отношений, достигнутых Израилем в этом году с ОАЭ, Бахрейном и Суданом.

«Это должно решить любые проблемы, которые могут возникнуть с израильскими перевозчиками, доставляющими людей из Израиля в ОАЭ и обратно и в Бахрейн», – сказал чиновник.

Позже на этой неделе Кушнер и его команда должны были встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а также с эмиром Кувейта. Одна из целей поездки – попытаться убедить страны Совета сотрудничества Персидского залива прекратить трехлетнюю блокаду Катара.