Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии

Саудовская Аравия передала председательство на саммите G20 итальянской стороне. Об этом сообщается на сайте саммита.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль-Сауд отметил, что страна продолжит играть важную роль в обсуждении вопросов на платформе саммита «Большой двадцатки» для выработки совместных решений.

«Мы желаем Италии всяческих успехов в проведении у себя G20 в следующем году», — добавил Аль-Сауд.

Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.(Газета.Ru)