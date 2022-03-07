Исполнительный директор Саудовской военно-промышленной компании (SAMI) Валид Абу Халед заявил, что Саудовской Аравии планирует запустить производство собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для военных целей и создать крупный завод по производству боеприпасов. Заявление было сделано на полях Международной выставки оборонной промышленности в Эр-Рияде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Ихбария».

Сообщается, что БПЛА будет на 100% производства Королевства. Но при этом в изготовлении помогут зарубежные предприятия. Вместе с тем Саудовская Аравия займется созданием «одного из крупнейших в мире заводов по производству боеприпасов», уточнил Валид Абу Халед. Власти королевства планируют к 2030 году направлять более 50% всех военных расходов саудовским профильным компаниям.

В столице Саудовской Аравии с 6 по 9 марта проходит Международная выставка оборонной промышленности. В ней участвуют различные компании из 45 стран, включая Россию.