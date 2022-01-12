Саудовская Аравия обладает крупными запасами урана и будет использовать его в коммерческих целях. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на Всемирной горнодобывающей конференции, которая открылась в среду в Эр-Рияде.

«Мы с нетерпением ждем развития нашей ядерной программы. Я говорю открыто, что у нас есть огромные запасы урана и мы должны их разрабатывать и использовать в коммерческих целях» — цитирует газета Asharq al-Awsat министра. По его словам, с этой целью Саудовская Аравия намерена привлекать иностранные инвестиции с помощью компании Saudi Arabia Mining. Аль Сауд заверил, что его страна создаст прозрачные механизмы развития урановой промышленности, которые позволят обеспечить эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами.

Королевство в рамках «Национальной программы трансформации», принятой в 2016 году, также планирует освоить производство водорода и добычу сланцевой нефти, применяя технологии, которые не наносят вреда окружающей среде. Министр считает, что программа «Видение — 2030», направленная на диверсификацию экономики Саудовской Аравии и увеличение доли возобновляемых источников в производстве энергии, не должна снизить уровень энергетической безопасности королевства.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф на конференции заверил, что горнодобывающий сектор станет «третьей опорой национальной промышленности» Саудовской Аравии. Страна к 2030 году планирует увеличить долю этой отрасли в ВВП с 17 млрд до 64 млрд долларов, а площадь, на которой будет вестись геологическая разведка, составит 600 тыс. кв. км.(ТАСС)