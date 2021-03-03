Саркози не станет баллотироваться на пост президента

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный парижским судом к тюремному заключению, не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента республики в 2022 году, но намерен участвовать в голосовании. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в интервью газете Le Figaro.

«Я уже говорил, что не буду кандидатом на президентских выборах, и я верен этому слову», — сказал он. «Прокурор сказал, что не требовал лишить меня гражданских прав, и я могу голосовать», — заявил Саркози, добавив, что «скажет позже, чью кандидатуру поддерживает и почему».

Следующие президентские выборы пройдут во Франции весной 2022 года.