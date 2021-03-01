Саркози могут заменить тюремный срок домашним арестом

Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к трем годам лишения свободы, из которых два условно, по делу о коррупции, может отбыть свой тюремный срок под домашним арестом. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его данным, председатель 32-й палаты исправительного трибунала Парижа уточнила, что, хотя в приговоре и идет речь о тюремном заключении, оно может быть изменено, в том числе, и на аналогичный по продолжительности домашний арест, соблюдение которого будет контролироваться при помощи электронного браслета. Данный вопрос должен рассмотреть специальный судья, однако неизвестно, когда это произойдет.

Решение суда в отношении Саркози также пока еще не вступило в силу: у адвокатов есть 10 дней на подачу апелляции. Защитники экс-президента, а также его бывшего адвоката Тьерри Эрзога и экс-судьи Конституционного суда Жильбера Азибера уже сообщили, что будут обжаловать вердикт суда. Решение об их заключении под стражу на время разбирательств не принималось, поэтому все фигуранты дела останутся на свободе до завершения процесса по оспариванию приговора.(ТАСС)