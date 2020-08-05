САР уполномочен облажаться

О кривизне «кочки зрения», взобравшись на которую любят разглагольствовать армянские СМИ и разнообразные и одноликие эксперты из РА, приходилось писать не раз. Но, данная братия все подкидывает и подкидывает новые поводы для хохота над ними. Итак, Союз армян России, возглавляемый Арой Абрамяном, который говорит по-русски так, что впору принять его за прототип Равшана и Джамшуда из «Наша Раша», выдал на гора целый пресс-релиз. Нет, на сей раз это был не плачь по судьбе армянских абрикосов, который с боем пробивались на российские рынки. В этот раз пресс-служба САР умудрилась переплюнуть саму себя в «искусстве» примитивного подлога.

«За пламенной речью армянина на митинге в Хабаровске торчат азербайджанские уши», под таким названием на сайте САР был помещен пресс-релиз этой же организации. Сразу возникли вопросы. Например, имеют ли азербайджанские уши существенное и характерное отличие от ушей представителей иных народов и является ли Ара Абрамян отоларингологом? Но, что самое интересное, только сами авторы космической по масштабу глупости за подписью САР могут объяснить, каким образом можно присобачить чьи- то уши к конкретному армянину Зограбу Давтяну, который выступил в Хабаровске перед митингующими с пламенной антиправительственной речью.

Тем не менее, в пресс-релизе САР черным по белому написано именно это! Было там и просто жалкое «оправдание». Мол, «в армянской общине данное выступление вызвало ожидаемо негативную реакцию». Это была жалкая попытка отмежеваться от своего же соплеменника. Дошло уже до утверждения, что «сам Зограб Давтян сегодня утверждает, что видео специально кем-то тенденциозно смонтировано и вброшено в сеть». Потрясающая глупость и потрясающий же цинизм! Ведь все видели и слышали речь этого Давтяна.

«Надо поддержать друг друга, надо подниматься, как армяне поднялись когда-то, и теперь армянский народ живет спокойно. Я хочу сказать, что сегодня мы с вами. Я, как армянин, призываю весь советский народ призываю всех до единого — станьте нашими братьями»,- утверждал он в Хабаровске. То есть, человек называл себя армянином, вовсю рекламировал армянскую «революцию», призывая граждан РФ повторить в Хабаровске то же самое, что в РА, ставил под сомнение легитимность президента РФ Владимира Путина. И что в итоге? А в итоге, САР пытается сделать одним им понятный финт, в итоге обыгрывая самих себя.

Говоря конкретнее, в САР решили выяснить «кто такой Зограб Юрикович Давтян и кому было выгодно привезти его за пять тысяч километров от места его проживания — в Хабаровск, для выступления перед митингующими с последующим добавлением комментариев и тиражированием в интернете?». И тут начинается настоящий цирк. «С этой целью мы попросили руководителя Хабаровского регионального отделения Союза армян России связаться с ним. Но оказалось, что Давтян не живёт в Хабаровске и не имеет к этому краю никакого отношения. А проживает он в… Кемеровской области, в центре угольного производства — городе Киселёвске»,- утверждается в пресс-релизе САР.

Тут стоит заметить, что сам Давтян никогда и не утверждал, что он проживает в Хабаровске. Этот армянский оратор, который застрял во времени и искренне считал, что выступает перед советским народом, и про Кемеровскую область ничего не говорил. Он нахваливал Армению и ее «революцию», попутно охаивая Путина. Того самого, который в свое время тонко потролил главу САР А.Абрамяна, указав на то, что в РА живет намного меньше населения, чем гласят официальные данные этой страны. И вот сейчас, понимая, какую реакцию вызвало выступление армянского оратора на протестном митинге в Хабаровске в высших эшелонах российской власти, в САР несут просто чудовищный бред.

Там, предположу, не особо интересуются тем, в какой именно части РФ проживает армянин Давтян, рекламировавший армянскую «революцию» и призывавший собравшихся сплотиться, при этом ставя под сомнение легитимность Путина. Там все услышали и сделали выводы. Не знаю, добавится ли у испытывающего проблемы в бизнесе Давтяна, новые проблемы, но то, что попытка САР свалить все с больной головы на здоровую выглядит омерзительно и глупо, факт неоспоримый. Что будет дальше? Не исключаю, что САР попытается заявить, что Зограб Давтян и не армянин вовсе, а …азербайджанец. И в качестве «доказательства» этому, в новом пресс-релизе САР будет фраза «мамой клянусь» лично от Ары Абрамяна.