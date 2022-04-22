Причиной ухода бессменного президента «Лукойла» Вагита Алекперова из компании стали персональные санкции против него, введенные ранее Великобританией и Австралией. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Все знают, что на меня наложены персональные санкции, английские и австралийские. Это мешает развитию компании. Санкции не касаются самой компании «Лукойл», они касаются лично меня. Поэтому я принял решение дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, ни президентом компании, ни членом совета директоров. Поэтому компания со мной сегодня не связана никоим разом. У меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться», — сказал он.

Алекперов добавил, что после ухода из компании не планирует покидать Россию и продолжит заниматься социальными и благотворительными проектами.

«Лукойл» сообщил об уходе Алекперова с поста президента и из состава совета директоров 21 апреля. 30 мая акционеры компании выберут нового президента компании.

Алекперов возглавлял «Лукойл» с момента основания компании в 1993 году.