В компании Siemens заявили о значительном сокращении поставок газа через «Северный поток-1» в связи с длительным ремонтом турбины компрессорной станции.

Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, введенные против российского «Газпрома» санкции не позволяют вернуть турбину с канадского предприятия.