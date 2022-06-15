В компании Siemens заявили о значительном сокращении поставок газа через «Северный поток-1» в связи с длительным ремонтом турбины компрессорной станции.
Об этом сообщает Spiegel.
Как пишет издание, введенные против российского «Газпрома» санкции не позволяют вернуть турбину с канадского предприятия.
Правительство Германии пытается добиться доставки турбины из Канады для продления эксплуатации газопровода. Целью переговоров Еврокомиссии и канадского правительства является освобождение требуемого узла от канадских санкций.