«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. Мы вынуждены искать новые логистические коридоры».

Для решения возникших логистических проблем Россия собирается развивать международный транспортный коридор «Север — Юг», который изначально должен был проложить путь к Ирану и Индии через страны Средней Азии и Каспийское море. Частью коридора являются три прикаспийских порта: Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

«Безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — сказал министр.

В планах властей — реконструкция пункта пропуска Караозек на границе России и Казахстана и увеличение до 4,5 метров глубины Волго-Каспийского канала, что позволит повысить объемы грузопотока. (moscowtimes.ru)