Начатая в Европейском Союзе процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений, срок подачи которых закончился в 14.00 по западноевропейскому времени (16.00 по бакинскому) пятницы, 4 июня. Таким образом, штрафные меры, принятые в ответ на принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, вступят в силу с 00.00 часов субботы, 5 июня.

Санкции предполагают запрет самолетам «Белавиа» и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь. (DW)