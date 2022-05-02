Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России уменьшилось с начала 2022 года на $45,484 млрд. Это следует из нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в BBI представлены 500 самых богатых людей мира. Их них 23 — россияне. По состоянию на 2 мая, они в общей сложности владеют $328,04 млрд.

Богатейший из россиян — генеральный директор российской горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. С 1 января 2022 года он разбогател на $645 млн долларов. Его состояние оценили в $31,5 млрд.

На втором месте председатель совета директоров нефтегазовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Он потерял $6,48 млрд. Предприниматель владеет $26 млрд.

Третьим стал собственник Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он лишился $4,27 млрд, но поднялся с четвертого места. В его распоряжении $23,7 млрд.

Больше всех потерял совладелец «Новатэка» и газоперерабатывающей и нефтехимической компании «Сибура» российский и финский предприниматель Геннадий Тимченко. Он занимает девятую строчку рейтинга BBI. Его капитал сократился почти на $7 млрд и теперь составляет $15,5 млрд.