В Республике Бурятия (входит в состав Российской Федерации) на постаменте самой большой монументальной головы советского лидера Владимира Ленина теперь есть символ вторжения России в Украину.

На постаменте на фоне российского флага изображена латинская буква «Z», свидетельствует фото, которое в Telegram разместил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В Бурятии самая большая голова Ленина в мире выглядит теперь так», — написал советник министра и опубликовал снимок монумента.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля, на украинскую территорию заехала техника оккупантов, на которую были нанесены символы «Z» и «V».