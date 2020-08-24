Самр Шах: Наша цель — укреплять доверие и связи между Азербайджаном и Великобританией

Директор British Council в Азербайджане — Самр Шах в эксклюзивном интервью # рассказывает о том, как ведущая международная организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами продолжает создавать возможности в условиях пандемии.

За годы своей деятельности в Азербайджане эта организация сыграла важную роль в образовательной и культурной жизни. Большая часть проектов British Council имеет социальную значимость, расширяя возможности сотрудничества и способствуя построению общества равных возможностей.

— Пандемия Covid-19 внесла изменения во все сферы нашей жизни. Как данная ситуация повлияла на деятельность British Council в мире и в Азербайджане?

— Как глобальная организация, офисы British Council в Восточной Азии пострадали от этой пандемии раньше, чем в этом регионе. Мы смогли извлечь уроки из этого опыта и своевременно перенесли большую часть нашей деятельности в онлайн, для обеспечения здоровья и безопасности наших сотрудников, партнеров и клиентов, продолжая при этом создавать новые возможности и открывать новые горизонты.

— Какие новые программы и проекты, созданные за этот период, вы можете выделить?

— Мы запустили компьютерную версию программ IELTS и Aptis Remote, которые сочетают в себе преимущества онлайн-тестирования и видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасные и надежные результаты. Продолжаем наши проекты по английскому языку с Министерством образования Азербайджана, это — SPEX и SABAH, также в онлайн формате. Помимо этого, мы реализовали проект новой цифровой программы по усовершенствованию английского языка для студентов и учителей во всех 18 учебных центрах British Council, действующих по всему Азербайджану.

Поддерживая реформу в сфере высшего образования, в мае мы запустили новую серию диалогов, направленных на развитие международного сотрудничества. Мы обсуждаем с ведущими университетами по всему миру проблемы, с которыми мы все столкнулись, совместно ищем пути их решения, обмениваемся опытом. В июле мы поговорили с первым британским астронавтом, доктором Хелен Шарман о роли науки в современном мире.

Второй год подряд запустили конкурс Big Idea Challenge в рамках нашей программы Creative Spark, рассмотрели от участников со всего мира свыше 500 новых бизнес-идей, 80 из которых были посвящены теме восстановления после пандемии Covid-19.

— British Council осуществляет множество программ с приоритетом изучения английского языка. Не могли бы вы рассказать о тех из них, которые доступны в Интернете?

— Могу посоветовать всем следить за нашей страницей в соцсети Facebook, а также за каждой проводимой нами онлайн-сессией. Большинство из них на английском языке, поэтому, участвуя, все желающие получат возможность закрепить свои знания английского языка. К примеру, каждый вторник месяца мы говорим об искусстве, каждую среду — о высшем образовании, а каждый четверг посвящаем теме бизнеса и предпринимательства. На нашем сайте — https://www.britishcouncil.az/en/stay-home мы собрали подборку лучших онлайн-ресурсов и платформ с целью максимально плодотворного времяпрепровождения наших контактов.

— Самоизоляция и карантин стали прекрасной возможностью для изучения иностранных языков. Какие ресурсы по изучению английского языка, в том числе бесплатные, вы могли бы порекомендовать?

— Если у вас есть свободное время, не важно, час, или всего 10 минут, вы можете потратить его на изучение английского языка. В этом вам могут помочь наши учебные материалы, представленные по данной ссылке: https://www.britishcouncil.az/en/stay-home/english

Здесь представлены различные бесплатные онлайн-ресурсы, которые помогут абсолютно любому человеку улучшить свои навыки в английском языке, а также пройти тест и определить свой уровень. Мы постарались включить сюда весь спектр языковых навыков, от делового английского до практических занятий. Мы хотим создать более сильное и мощное сообщество для всех, кто любит учиться, стремится к новым знаниям и культуре. Мы всегда поддерживаем таких людей.

— Продолжая тему культуры и искусства, расскажите, какие новые программы намечены в этой области?

— Готовится к реализации наша новая крупная программа в области искусства — Crafting Futures. Мы создали рабочую группу с ведущими специалистами и партнерами в Великобритании и Азербайджане, поставив перед собой главный вопрос — как мы можем поддержать сектор ремесленного хозяйства, сохраняя богатейшее культурное наследие Азербайджана, помогая креативным мастерам и ремесленникам, в том числе в вопросах ведения успешного бизнеса.

Во время карантина мы также запустили новый цикл проекта Live Arts Talks, направленного на поддержку азербайджанских лидеров в сфере культуры и искусства Азербайджана. Известные гости в прямом эфире обсуждают актуальные темы, делятся своим опытом и рассказывают, как преодолеть кризис в творческом секторе в период пандемии. Благодаря цифровым инновациям нам удалось не только оставаться сплоченными, но и привлечь новую аудиторию, услышать более широкий диапазон мнений и взглядов.

— В заключении было бы интересно узнать о планах British Council на постпандемическое будущее. Какие сферы, на ваш взгляд, могут оказаться более уязвимыми?

— Когда закончится пандемия, мы в первую очередь сосредоточимся на возобновлении наших мероприятий, программ. Помимо экзаменов и различных образовательных программ, это Британский кинофестиваль, который пользуется большой популярностью у бакинцев и гостей столицы. Безусловно, в нашей дальнейшей деятельности мы по-прежнему будем опираться на эффективные цифровые инновации в сочетании с человеческими ресурсами. Мы — организация культурных связей, и наша цель — укреплять доверие и связи между Азербайджаном и Великобританией. Мы дорожим каждым проектом, созданным с нашими азербайджанскими партнерами и продолжим сотрудничество в сфере инклюзивного общества, используя при этом опыт ведущих британских организаций. Создание равных возможностей – это, как известно, один из главных принципов деятельности British Council.