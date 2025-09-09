Китай и Евросоюз должны укреплять связи, взаимное доверие и углублять сотрудничество в условиях неоднозначной международной ситуации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, который находится с визитом в народной республике.

«Чем более хаотичной и запутанной становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи и взаимное доверие, наращивать сотрудничество. Надеемся, что Португалия будет придерживаться позиции партнерства Китая и ЕС, способствовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию отношений Китая и ЕС», — сказал китайский лидер, заявление которого приводит агентство Синьхуа.

По словам Си Цзиньпина, сейчас мир вновь вступает в период потрясений и перемен. «Китай готов к тесному многостороннему сотрудничеству с Португалией, совместно продвигать подлинную многосторонность, защищать авторитет ООН, систему свободной торговли и содействовать созданию более справедливой и разумной системы глобального управления», — сказал председатель КНР.

Премьер Португалии находится в Китае 8-10 сентября.