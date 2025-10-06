Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в нынешних условиях большое значение для защиты суверенитета и безопасности страны приобретает развитие ВМС, сообщает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что для защиты суверенитета и интересов безопасности государства, вечного спокойствия родины с моря, мощная способность наших ВМС должна демонстрироваться в бескрайнем океане, чтобы последовательно сдержать провокации врагов и иметь возможность нанести контрудар», — говорится в сообщении.

Во время посещения эсминца «Чве Хен», который демонстрировался в рамках выставки вооружений, северокорейский лидер подчеркнул, что «партия не позволит даже малейшей приостановки усилий в борьбе за всестороннее и стремительное расширение и повышение боеспособности ВМС, защищающих ядро государственного суверенитета».

Южнокорейское агентство «Ренхап» в свою очередь отмечает, что «Чве Хен» водоизмещением 5 тыс. тонн был спущен на воду в апреле текущего года и является крупнейшим кораблем ВМС КНДР. Он оснащен сверхзвуковыми стратегическими крылатыми ракетами, тактическими баллистическими ракетами и другими ударными средствами.

В июне Северная Корея спустила на воду после ремонта еще один эсминец того же класса, «Кан Кон», через месяц после того, как корабль перевернулся и получил повреждения во время первой попытки спуска на воду.

Согласно сообщению, КНДР планирует построить еще один эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн к октябрю 2026 года.