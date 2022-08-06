Прокуратура Мюнхена сообщила о проведении обысков в доме мужчины, которого среди ряда антивакцинаторов подозревают в угрозах австрийскому врачу, которые довели её до самоубийства.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Associated Press.

Прокуроры сообщили, что полиция в пятницу провела обыски в доме 59-летнего мужчины из Штарнберга, что юго-западу от Мюнхена, которого подозревают к угрозам в соцсетях в её адрес.

Один из приписываемых ему твитов — «мы следим за тобой и привлечем таких существ к ответственности перед народными трибуналами, которые будут созданы в будущем».

Австрийские прокуроры обратились к немецким коллегам, выяснив, что подозреваемый находится в Германии, и сначала думали передать расследование в ответственность Германии, но затем повторно открыли производство.

Напомним, в последние дни июля в Австрии нашли мертвой врача-терапевта Лизу-Марию Келлермайр, вместе с ее предсмертной запиской, объяснявшей самоубийство отчаянием из-за постоянной травли со стороны антивакцинаторов и коронаскептиков.

Келлермайр часто давала интервью СМИ о борьбе с пандемией коронавируса и призывала вакцинироваться.

В июне она сообщила, что временно закрывает практику, потому что в течение 7 месяцев непрерывно получает угрозы смертью и тратит тысячи евро на безопасность, а в июле – что совсем закрывает практику, потому что не может предсказать, когда возможно будет вернуться к нормальной работе.

Самоубийство Келлермайр шокировало австрийское общество.