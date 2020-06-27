Самолёт ВМС США провёл разведку у берегов Крыма

Самолёт ВМС США провёл разведку у берегов Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.

Как уточняется, патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в 07:40 по московскому времени и, пролетев над территорией Болгарии, в 11:00 мск был замечен в акватории Чёрного моря у российскиз границ.

По данным ресурса, самолёт двигался со скоростью примерно 786 км/ч на высоте более 9 тыс. м.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 сопроводил американские самолёты над нейтральными водами Чёрного моря. Патрульный самолет Р-8А Poseidon, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-заправщик КС-135 были обнаружены системой ПВО Южного военного округа.

По данным Минобороны РФ, на прошлой неделе разведывательную деятельность вдоль границ России вели 35 иностранных самолётов, а также шесть беспилотных аппаратов.(aif.ru)