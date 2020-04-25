Самолеты для сложных времен

Самолет Ан-225 «Мрія» (укр. Мечта) — наибольшее в мире транспортное воздушное судно, имеющее грузоподъемность 250 т. Рекорд им поставленный составил 253,8 т. Подобное не под силу ни одному другому траспортнику.

Он был создан на излете советской эпохи для перевозки многоразового космического корабля «Буран». Проект так и не был завершен, но самолет нашел нишу в транспортировке крупногабаритных грузов, например, генераторов, турбин для электростанций, лопастей ветрогенераторов.

Созданный в конце 1980 гг. самолет проходил существенную модернизацию, которая была очень своевременно завершена.

С началом эпидемии коронавируса резко возросла потребность в перевозке больших объемов грузов. В обычных условиях не очень габаритные перевозились в грузовых отсеках попутных рейсовых пассажирских самолетов. С закрытием такого сообщения эта возможность исчезла, а потребности существенно возросли. Не лопасти и генераторы, а медицинские приборы, маски и защитные костюмы. Таких коробок в Ан-225 помещается очень много и часто позволяет решить многие проблемы в медицине той или иной страны.

После модернизации первый рейс 14 апреля «Мрія» совершила в Польшу. За ее прилетом в Варшаву наблюдало более 80 тыс. человек. Интерес был столь велик, что польские власти из-за ажиотажа призывали граждан не приезжать смотреть на самолет.

Как рассказал изданию «Европейская правда» посол Украины в Польше Андрей Дещица, «Тот факт, что польский премьер-министр провел брифинг на фоне нашего самолета и украинских цветов на его фюзеляже, стал очень сильным инструментом популяризации Украины. Даже в Польше для многих оказалось неожиданным, что Украина в состоянии строить такие самолеты». Через четыре дня «Мрія» была во Франции, куда доставила большой груз из Китая, а затем аналогичный груз привезла в Украину, где ее встречал президент Владимир Зеленский. На весь апрель и май ее рейсы уже расписаны.

Подобное произошло в марте в Чехии. В аэропорт Пардубице украинский самолет Ан-124 «Руслан», доставивший маски и тесты, приехало встречать чуть ли не половина правительства страны. Для большинства чехов это событие стало наглядным свидетельством особо теплых отношений двух стран.

В распоряжении компании «Авиалинии Антонова», кроме Ан-225 есть Ан-124-100 «Руслан» грузоподъемностью 100 т, Ан-22 «Антей» грузоподъемностью 80 т и другие.

С 22 апреля начались очередные рейсы самолетов «Авиалинии Антонова», для перевозки медицинских грузов в разные города США, в том числе в Орландо, Хьюстон и Лос-Анжелес. В мае к ним подключится и «Мрія».

Здесь необходимо отметить, что довольно много рейсов украинский перевозчик выполняет по программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) для НАТО и Евросоюза. В этой программе участвует 9 стран Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

К программе SALIS из государств, не входящих в Альянс допущена только Украина. Как сказал вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, «Сейчас один самолет Ан-124-100 находится в Лейпциге, как прикрепленный к программе. Если понадобится, то будут задействованы и другие самолеты». Такие возможности у Украины есть.

Здесь мы имеем пример стратегического партнерства НАТО, в какой-то мере ЕС, и Украины. Для Киева это очень важно, так как любое усиление связей и партнерства приближает время вступления в Альянс и Евросоюз.

Наибольшая потребность в украинских самолетах возникает в периоды катастроф. В интервью изданию Liga.net заместитель директора компании «Авиалинии Антонова» Виталий Шость рассказал, что в 2018 году это было связано с необходимостью ликвидации последствий урагана в США.

«Авиалинии Антонова» — лидер мирового рынка авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов с долей 63% в общем объеме перевозок. Основные конкуренты — российская «Волга-Днепр» (около 25%), арабская Maximus (ОАЭ) (около 5%).

Сейчас количество запросов на перевозку увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Практически все самолеты забронированы на ближайший период. Наряду с американским направлением много планируется рейсов из Китая в европейские города: Мадрид, Будапешт, Копенгаген, Бухарест, Париж, Вену.

Несомненно, что для компании «Авиалинии Антонова» очень важна коммерческая составляющая полетов ее самолетов. Стоимость одного рейса, например, по маршруту Киев-Пекин-Киев по ряду данных составляет $1 млн. Однако в случае срочности, а такое случается сейчас очень часто, может существенно возрасти.

Если же рассматривать вопрос с точки зрения более общих интересов, то здесь на первый план выходит политика. Для России и пропаганда.

Интересный пример. Сколько было восторженных криков на федеральных телеканалах, что российский «Руслан» доставил в столицу Сербии медицинский груз. На авиабазе Батайница близ Белграда его встречали премьер-министр Сербии Ана Брнабич и министр обороны Александр Вулин. Вроде бы большой ранг.

Однако 21 марта туда прилетел из Китая Airbus A330, доставивший группу китайских экспертов, груз медицинских масок и защитных костюмов для борьбы с коронавирусом. И встречать их прибыл сам президент Александр Вучич. Он не только приветствовал прибывших, но даже поцеловал китайский флаг.

Тремя днями ранее во время встречи с послом Китая в Сербии госпожой Чен Бо Вучич сказал, что «Мы ищем китайской любви, просим о помощи ваших людей, что важнее всего. Моя благодарность бескрайняя, и прошу вас передать мои самые сердечные поздравления председателю КНР великому Си Цзиньпину. Оказалось, что без вас, китайцев, Европа вряд ли сможет защитить себя, а мы и не скрываем этого, поскольку мы не можем и не в состоянии обойтись без помощи Китая и китайских братьев». Вот вам сербские братушки и славянская солидарность. К тому же гуманитарный груз направили в Сербию и ОАЭ.

Обо всем этом на федеральных каналах не рассказывают, но политическая картина получается весьма впечатляющая. Россия в ущерб своим людям и медикам, у которых острая нехватка необходимого для борьбы с эпидемией, посылает медицинские грузы в разные страны, а политических дивидендов как-то не наблюдается. И пропагандой эту брешь не закроешь.

В Киеве же полеты самолетов компании «Авиалинии Антонова» не особо рекламируются и по телевидению показывают мало. Власти достается за недостатки в лечебных заведениях, хотя работа по преодолению эпидемии проводится огромная. Число заболевших пока растет, но предполагают, что в первых числах мая пойдет на спад. Правительство обнародовало план из пяти шагов по выходу из карантина. По всей вероятности, он начнет осуществляться со второй декады мая.

Сближение Украины с НАТО происходит по многим направлениям. И частный и в чем-то срочный фактор грузовых авиаперевозок отражает этот процесс.

Генсек НАТО Енс Столтенберг в восторженных выражениях описал свои впечатления от транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрія». «Я видел эти самолеты, они — огромны».

В трудное время Украина своими самолетами помогает НАТО и Евросоюзу, в свою очередь Альянс и Европа помогают Украине. Так и должно быть между добрыми соседями.