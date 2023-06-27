Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вылетел из Минска и направляется в сторону Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

По состоянию на 00:50 бакинского времени за полетом этого борта следят более девяти тысяч человек. К этому времени самолет пролетал над Московской областью.

Днем 27 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин приехал 27 июня в страну.